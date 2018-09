Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 13. September 2018 Donnerstag, 13. September 2018

Gmünd: Garten, Gold und Gsälz

Galerie (1 Bild)

Foto: edk

Der bunte Markt „Garten, Gold und Gsälz“ bietet am Samstag, 15 . September, und Sonntag, 16 . September, viel Interessantes für Garten, Schmuckliebhaber und Anhänger regionaler Produkte. Das breite Angebot bringt noch einmal Farbe in den spätsommerlichen Garten. Eine geschmackvolle Auswahl von über 100 Ausstellern sorgt für eine tolle Atmosphäre im Remspark in Schwäbisch Gmünd.

10

18

14

Jeweils vonbisUhr kann man sich viele Tipps und Anregungen holen. Die Besucher erwarten die neuesten Gartentrends, eine üppige Vielfalt an Pflanzen, stilvolle Wohnideen und Accessoires. Ergänzend dazu findet im Leutzesaal des CCS die Ausstellung „Tisch-​Kult“ statt. Mehr lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Freitag,. September.

Veröffentlicht von Marcus Menzel.

Lesedauer: 26 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!