Küchenbrand: Feuerwehr verhinderte in der Weststadt Schlimmeres

Erneut hat die Gmünder Feuerwehr am Donnerstag bei einem Feueralarm in einem Mehrfamilienhaus, diesmal in der Weststadt, durch schnelles Eingreifen Schlimmeres verhindern können.

Vorsichtshalber war der komplette Löschzug der Abteilung Innenstadt zum gemeldeten Wohnungsbrand ausgerückt. Es hätte in der Tat schlimmer kommen können. Die Feuerwehrleute brachen die Türe zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf, aus der Rauch drang. Am Vortag hatten sie bei einer ähnlichen Situation eine Frau aus lebensbedrohlicher Situation retten können. Diesmal war die Wohnung leer. Brandursache war aber wiederum: Vergessenes Kochgut auf dem Herd. Die Gefahr war rasch gebannt und das Mehrfamilienhaus mittels Hochdrucklüfter vom Rauch befreit.

