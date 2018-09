Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 13. September 2018 Donnerstag, 13. September 2018

Leicht baut neues Werk auf dem Gügling

Galerie (2 Bilder)

Fotos: hs, rw

Der Küchenhersteller Leicht expandiert und baut bis 2020 auf dem Gügling ein großes Produktionswerk. Die Fertigungshalle hat eine Fläche 40 000 Quadratmeter. Der Standort Waldstetten wird beibehalten.

14

Leicht-​Geschäftsführer Stefan Waldenmaier nahm eine kiloschwere Baugenehmigung im Gmünder Rathaus aus den Händen von Erstem Bürgermeister Joachim Bläse und Baurechtsamtsleiterin Ellen Haar-​Nußbaum entgegen. Die Aktenordner enthalten Pläne und Auflagen für das Projekt, das Leicht für die nächsten Jahrzehnte Raum zum Produzieren und zu weiterem Wachstum geben soll.Mit dabei: Waldstettens Bürgermeister Michael Rembold. „Der Gmünder Raum ist mehr als die Stadt selbst“, so Joachim Bläse. Mit Waldstetten wisse man sich eng verbunden. Was Rembold bestätigte: „Industrieansiedlung macht nicht an den Gemarkungsgrenzen Halt.“ Stefan Waldenmaier habe vor zwei Jahren angefragt, aber acht Hektar Fläche für ein Gewerbegebiet seien in Waldstetten schlicht nicht möglich. Über die Größe des Leicht-​Projekts und den Zeitplan berichtet die RZ vom. September.

Veröffentlicht von Reinhard Wagenblast.

Lesedauer: 37 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!