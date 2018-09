Sport | Donnerstag, 13. September 2018 Donnerstag, 13. September 2018

Normannia Gmünd: Mit Strike im Rücken nach Ilshofen

Beim Fußball-​Oberligisten Normannia Gmünd ist der Start in die Liga in die Hose gegangen. Fünf Niederlagen aus sechs Spielen führen die Mannschaft von Holger Traub nach wie vor auf dem letzten Platz. Am Samstag ( 15 . 30 Uhr) geht es zum wesentlich besser gestarteten Mitaufsteiger TSV Ilshofen.

In Ilshofen wird er auf Simon Fröhlich verzichten müssen, der sich gegen Pforzheim in der dritten Minute der Nachspielzeit noch die Rote Karte abgeholt hatte. Drei Spiele Sperre sind verhängt worden. Über das Strafmaß wollte Traub sich nicht äußern, sagte nur: „Das müssen wir akzeptieren, ich stehe aber voll hinter meinem Spieler. Simon muss jetzt zusehen, dass er den Kopf oben behält.“





Der erste Ärger nach demgegen den CfR Pforzheim ist allmählich verraucht, die Köpfe sind wieder frei. Auch deswegen, weil Traub seiner Mannschaft am Montag eine besondere Trainingseinheit verordnet hat: er hat sie zum Bowlen geschickt. „Man muss in solchen Phasen auch mal den Rhythmus unterbrechen. Sie sollten in Form von Strikes mal wieder Erfolgserlebnisse feiern“, erklärt Traub die Maßnahme grinsend . Wer wie beim Bowling abgeschnitten hat, das wollte der Gmünder Chefanweiser nicht bekannt geben. Er selbst war übrigens genauso wenig dabei wie sein Co-​Trainer Tobias Dreher. „Das haben wir bewusst so gewählt, die Mannschaft vorher gefragt, ob es für sie in Ordnung ist“, sagt Traub. Die Situation im Schwerzer ist eine neue. „Es ist nicht einfach, wenn du von Niederlage zu Niederlage eilst, wenn du in der vergangenen Saison von Sieg zu Sieg gesprungen bist. Das sind wir nicht gewohnt.“, so Traub.Drei Spiele Sperre

