Blaulicht | Donnerstag, 13. September 2018 Donnerstag, 13. September 2018

Vier Verletzte in Adelmannsfelden

Vier zum Teil schwer verletzte Personen und 8500 Euro sind die Folgen eines schweren Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagvormittag in Adelmannsfelden in der Hauptstraße ereignete.

Eine-​jährige Ford-​Fahrerin befuhr gegenUhr die Hauptstraße in Richtung der Kreuzung mit der K. Sie wollte diese geradeaus in Richtung Hammerschmiede überqueren, übersah dabei aber einen von links heranfahrenden, vorfahrtsberechtigten-​jährigen Renault-​Fahrer. Dieser stieß in die linke Fahrzeugseite des Fords, wodurch in der Folge beide Pkw von der Fahrbahn getragen wurden und in einer Wiese zum Stehen kamen. Dort stieß der Ford noch gegen eine Verkehrstafel. Der Ford wurde derart stark deformiert, dass die-​Jährige, ihreJahre alte Mitfahrerin sowie ein Mädchen (Alter noch unbekannt) durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden mussten. Die-​Jährige wurde lebensgefährlich, ihre beiden Mitfahrerinnen schwer verletzt. Der Renault-​Fahrer wurde zumindest leicht verletzt und wie die drei anderen ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert. Die-​Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber abtransportiert. Insgesamt befanden sich drei Rettungswagenbesatzungen, eine Notarztbesatzung sowie der Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Feuerwehren aus Adelmannsfelden sowie Ellwangen begaben sich mit vier Fahrzeugen undEinsatzkräften vor Ort. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. BisUhr war der Kreuzungsbereich voll gesperrt. Danach konnte der wenige Verkehr halbseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.

Veröffentlicht von Heinz Strohmaier.

Lesedauer: 52 Sekunden.

