Schwäbisch Gmünd | Freitag, 14. September 2018 Freitag, 14. September 2018

Aktion „Noteingang“ — schnelle Hilfe im Notfall

Galerie (2 Bilder)

Foto: esc

Der Begriff Notausgang ist geläufig – aber Noteingang? Wer das schon an den Schaufenstern verschiedener Geschäfte oder Gaststätten in der Gmünder Innenstadt gelesen hat, hat sich mit Sicherheit gefragt, was es zu bedeuten hat.

In einem Satz: Wer Hilfe braucht, darf hier einfach eintreten, und sich helfen lassen. Die Aktion „Noteingang“ ist eine Idee des Stadtjugendring und der Jugendkulturinitiative. Inzwischen haben sich der Handels– und Gewerbeverein, die AOK und die Stadt, konkret die Aktion „Sicheres Schwäbisch Gmünd“, damit befasst und unterstützen sie. Warum, das erläutern sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Edda Eschelbach.

Lesedauer: 23 Sekunden.

