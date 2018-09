Ostalb | Freitag, 14. September 2018 Freitag, 14. September 2018

Benefiz-​Motocross in Böbingen: Weltmeister testet Strecke

Viele träumen davon große Sprünge zu machen. Dies zu tun und trotzdem nicht die Bodenhaftung zu verlieren, ist eine Spezialität der Motocross-​Fahrer. Für das Böbinger Benefiz-​Motocross hat Junioren-​Weltmeister Kevin Gallas vorab die 1 , 6 Kilometer lange Strecke beim Mahdhof getestet.

Das Benefiz-​Motocross beginnt am Samstag,. September, umUhr mit dem Einfahren. UmUhr gehen die Rennen für Kinder, Einsteiger, Senioren, Hobbyfahrer und Profis los. Siegerehrung ist umUhr. Ziel des Benefiz-​Rennens ist es, möglichst viele Runden zu absolvieren. Was das besondere an diesem Sport ist und wofür sich die Veranstalter-​Gruppe „Rennstaller MX“ engagieren, steht in der Freitagausgabe der Rems-​Zeitung.

