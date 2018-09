Ostalb | Freitag, 14. September 2018 Freitag, 14. September 2018

Neu: „Mitfahrbank“ an der Ortsdurchfahrt von Frickenhofen

Foto: gbr

Ein halbstündiger ÖPNV-​Takt ist im ländlichen Bereich nicht bezahlbar. Trotzdem möchten Leute ohne Auto auch zu Zeiten unterwegs sein, in denen gerade kein Bus fährt. Die clevere Idee für Frickenhofen wird morgen eingeweiht: Eine „Mitfahrbank“.

Die von der Dorfgemeinschaft Frickenhofen aufgestellte Bank wird am Samstag abUhr offiziell in Betrieb genommen. Wie das Konzept funktionieren soll, wird in der Rems-​Zeitung am. September erklärt.

