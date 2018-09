Ostalb | Freitag, 14. September 2018 Freitag, 14. September 2018

Mögglingen: Neue Brücke für die Südumgehung wird teilweise wieder abgebrochen

Galerie (1 Bild)

Foto: rp

Im Zuge der neuen Ortsumgehung in Mögglingen ist aufgrund von nicht gelungenen Betonarbeiten nun der Teilrückbau einer Brücke nötig – am Schnittpunkt der Südumgehungen mit der Landesstraße 1161 . Nächste Woche soll der Rückbau beginnen.

29

29

1161

2018

20

26

2019

Das Regierungspräsidium Stuttgart erstellte im Rahmen des Neubaus der Ortsumgehung Mögglingen seit im Zuge der Bundesstraßean der künftigen Anschlussstelle Mögglingen-​Süd eine Brücke im Zuge der Büber die L. Nach Ausschalen des ersten Bauabschnittes der Brücke wurde allerdings festgestellt, dass die erreichte Betonqualität nicht den Anforderungen entspricht, die an solche Bauwerke zu stellen sind. Grund hierfür ist ein Stromausfall, währenddessen der Beton nicht immer fachgerecht eingebaut werden konnte. Außerdem wirkten sich die im Augustwährend des Betoniervorgangs vorhandenen, sehr hohen Außentemperaturen nachteilig aus.Die entstandenen Schadstellen stellten sich als so gravierend heraus, dass nur noch ein Rückbau des bereits vorhandenen Brückensegmentes sinnvoll ist. Es ist vorgesehen, mit den Rückbauarbeiten am. September zu beginnen. Parallel zu den Rückbauarbeiten werden die an den weiteren Bauabschnitten dieses Bauwerks noch anstehenden Arbeiten vorgezogen.Das Regierungspräsidium Stuttgart geht nach derzeitigem Stand davon aus, dass mit Hilfe der parallel laufenden Arbeiten und den entsprechenden Anpassungen im Bauablaufkonzept der angekündigte Gesamtfertigstellungstermin zum. Aprileingehalten werden kann.Das Regierungspräsidium Stuttgart bittet für die sich aus dem Rückbau ergebenden unvermeidbaren Lärmbelästigungen um Verständnis.Allgemeine Informationen über Straßenbaustellen im Land können dem Baustelleninformationssystem (BIS) des Landes Baden-​Württemberg unter www​.baustellen​-bw​.de entnommen werden.

Veröffentlicht von Gerold Bauer.

Lesedauer: 59 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!