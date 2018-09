Sport | Freitag, 14. September 2018 Freitag, 14. September 2018

TSGV Waldstetten verteidigt die Tabellenspitze in Bargau

Fotos. Kessler

Am Ende hat sich im Fußball-​Landesligaderby doch der Favorit durchgesetzt. Germania Bargau ist dem TSGV Waldstetten mit 0 : 2 ( 0 : 0 ) unterlegen, ist dabei aber über weite Strecken ein unangenehmer Gegner gewesen. Der TSGV hat damit zugleich seine Tabellenführung verteidigt, Bargau bleibt im Tabellenkeller.

Tatsächlich stand die Germania, wie es zu erwarten war, zunächst ziemlich tief. Damit konnte der TSGV nichts anfangen, operierte häufiger mit langen Bällen. Dennoch hatte der Tabellenführer die erste Chance durch Marcel Waibel, dem derzeitigen Landesliga-​Toptorschützen. Er scheiterte aber an Bargaus Raffaele Del Papa ( 8 . Minute). Doch auch Bargau schaffte es, gefährliche Situationen heraufzubeschwören. Aus gut 18 Metern probierte es Christian Kreutter, verfehlte das Gehäuse jedoch ( 16 .). Drei Minuten später aber hatte der Anhang der Schwarz-​Weißen den Jubelschrei auf den Lippen. Ein langer Ball landete wieder bei Kreutter, der das Leder am herausgeeilten Marc Scherrenbacher vorbeispitzelte. Richtung Tor rollend drehte sich der Ball am Ende dann doch noch um den Pfosten ( 19 .).





Die erste Halbzeit dieser Partie hat niemanden der rundZuschauer vom Hocker gerissen. Die Partie spielte sich häufig im Mittelfeld ab und wenn es Torraumszenen gab, dann eher für die Gastgeber, die den Primus mit ihrem schnellen Umschaltspiel doch das eine oder andere Mal vor Probleme gestellt hat. „Kleinigkeiten haben das Spiel entschieden. In der ersten Halbzeit waren wir taktisch gut eingestellt, haben Waldstetten gut aus dem Spiel genommen. Mit etwas mehr Glück hätten wir schon in Führung gehen können“, resümierte Bargaus Trainer Stefan Klotzbücher.

