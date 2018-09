Rems-Murr | Freitag, 14. September 2018 Freitag, 14. September 2018

Vandalismus: Ehrenamtlich geschaffene Bank in Adelstetten kaputt geschlagen

Foto: güma

Es ist zum Heulen, was in Adelstetten nun passiert ist: Die im Rahmen einer bürgerschaftlichen Aktion gezimmerte Rundbank im Außenbereich fiel dem Vandalismus zum Opfer. Bürgermeister Michael Segan ist genauso fassungslos wie die Gruppe von Ehrenamtlichen, deren Werk sinnlos zerstört wurde.

„Mitglieder der Dorfgemeinschaft haben vorJahren an der schönen Eiche, die am Weg zwischen Dorf und „Frankfurter Kreuz“ steht, eine Rundum-​Baum-​Sitzbank gezimmert und diese für die Allgemeinheit dort aufgestellt“, erinnert der Gemeinderat Günter Mayer an diese bürgerschaftliche Aktion. „Ich bin fassungslos über die Dummheit mancher Leute“, kommentierte Bürgermeister Michael Segan den Akt der Zerstörung. Warum der Alfdorfer Schultes in solchen Fällen überhaupt keine Toleranz walten lässt, erklärt er im Gespräch mit der Rems-​Zeitung (zu lesen am Samstag,. September)

