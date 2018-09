Sport | Samstag, 15. September 2018 Samstag, 15. September 2018

1 . FC Heidenheim: Punkte statt Trikots sammeln beim Hamburger SV

Galerie (1 Bild)

Archivfoto: Lämmerhirt

Es ist wohl einer der Saisonhöhepunkte des Fußball-​Zweitligisten 1 . FC Heidenheim. Am Samstag tritt die Mannschaft von Frank Schmidt beim jahrelangen Bundesliga-​Dino Hamburger SV an. Es ist das erste Pflichtspiel überhaupt zwischen diesen beiden Mannschaften.

800

Schön für Schmidt bei dieser Partie: bis auf Arne Feick (doppelter Bänderriss) und Mathias Wittek (Rückstand nach Außenruptur im Knie) kann er bei dieser Partie aus dem Vollen schöpfen. „Jeder Gegner ist sicherlich nicht gleich, wir sind aber gut beraten, pragmatisch an die Sache heranzugehen. Es ist ein Spiel, in dem es um wichtige drei Punkte geht gegen den übermächtigen HSV, ein großer Name, gar keine Frage“, gibt auch Schmidt zu, dass dies für seine Mannschaft kein normales Zweitligaspiel ist. Gleichzeitig habe er aber in den vergangenen zwei Trainingswochen nahezu täglich darauf hingewiesen, dass sein Team nicht in Ehrfurcht erstarren solle. „Sicherlich sind die Vorzeichen und Rahmenbedingungen andere, als es sonst der Fall ist. Ich habe der Mannschaft aber gesagt, dass ich keine Lust darauf habe, dass alle große Augen machen und sich überlegen, wie man nach der Partie ein Trikot bekommt. Das interessiert mich alles nicht und das darf auch die Mannschaft nicht interessieren“, so Schmidt.







Den ausführlichen Vorbericht lesen Sie in der Samstagsausgabe der Rems-​Zeitung.



Bevor es um das eigentliche Spiel gegen den großen Meisterschaftsfavoriten ging, gab Heidenheims Pressesprecher Markus Gamm bei der Pressekonferenz bekannt, dassFCH-​Fans die Brenz-​Kicker bis hoch zur Alster begleiten werden. Kein Spiel wie jedes andere, so viel ist also schon einmal klar.

Veröffentlicht von Timo Lämmerhirt.

Lesedauer: 62 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!