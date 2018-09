Kommune Inklusiv am Weltkindertagsfest

Noch bevor Landrat Klaus Pavel, OB Richard Arnold und Bürgermeister Bläse mit ihren Ansprachen begannen, ließen die Kinder vor dem Marienbrunnen viele Luftballons in den Himmel steigen. Der Kinder– und Jugendchor aus Lindach hatte das Weltkindertagsfest gesanglich eröffnet. Viele Stände, Schule, Organisationen und Mitmachaktionen hatten den oberen Marktplatz ausgefüllt und der gesamten Veranstaltung damit einen entsprechenden Rahmen gegeben.

Ein Höhepunkt des umfangreichen Programms war das „Gmünder Kinderlied“, das an diesem Tag Premiere feierte. Wochenlang hatten Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam dafür geprobt. Bläse erinnerte bei seiner Begrüßung auch daran, dass es vielen Kindern in anderen Ländern nicht so gut gehe. Auch an diese Kinder wolle man denken.