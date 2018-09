Schwäbisch Gmünd | Samstag, 15. September 2018 Samstag, 15. September 2018

Militärfahrzeuge im Himmelsgarten

Die Reservistenkameradschaft Lorch-​Waldhausen führt in Zusammenarbeit mit der RK Welzheim und der RK Gmünd eine Ausstellung historischer Militärfahrzeuge am Wochenende, 15 . und 16 . September, am Himmelsstürmer in Wetzgau durch. Das gute Wetter sorgte dafür, dass der Besucherstrom schon am Samstag nicht abreißen wollte.

Auf dem ehemaligen Gelände der Landesgartenschau kann man Militär-​Oldtimer aus verschiedenen Epochen sowie verschiedener Herkunftsländer besichtigen. Die Fahrzeuge sind ausschließlich in privatem Besitz. Interessierte können sich mit den Besitzern unterhalten oder fachsimpeln. Es gibt die Möglichkeit, mit verschiedenen Fahrzeugen gegen eine kleine Spende mitzufahren.

Eine interessante Gruppe sind die acht Teilnehmer des Military Vehicle Club „Old Ironsides“ aus Magolsheim. Sie besitzen 16 Fahrzeuge aus der Zeit des „Kalten Kriegs“, also Militärfahrzeuge schon aus der jüngeren Zeit. Doch sie wollen damit genau an diese Zeit erinnern, in der es zwar keinen Krieg gegeben hat, doch man keinen Tag lang sicher war. Den Verein gibt es seit 25 Jahren, er ist der einzige seiner Art in Deutschland und hat sich der Association of the United States Army angeschlossen. Alle Fahrzeuge wurden von den Mitgliedern selbst hergerichtet, aber auch Funkgeräte oder anderes Zubehör wie Zelte hat man noch im Original. Am Samstagmittag haben auch OB Arnold und Ortsvorsteher Weiß der Ausstellung einen Besuch abgestattet.



