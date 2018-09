Schwäbisch Gmünd | Samstag, 15. September 2018 Samstag, 15. September 2018

THW-​Geburtstag auf dem Johannisplatz

Fotos: Gerhard Nesper

Zu ihrem 20 . Geburtstag hatte die Jugendgruppe des Technischen Hilfswerks (THW) Schwäb. Gmünd am Samstag alle Bürgerinnen und Bürger auf den Johannisplatz eingeladen. Und dort war einiges geboten.

Viele Mitmachstationen animierten die großen und kleinen Gäste, auf verschiedene Art ihr Geschick unter Beweis zu stellen. Aus Rundhölzern hatten die THW-​Jungs und Mädels mehrere Dreiböcke gefertigt und aufgestellt, die dann noch mit einander verbunden wurden. Gegen Umkippen und Auseinanderrutschen gesichert wurden dann Rettungskörbe, die an Tragegurten befestigt waren, als „Schiffschaukeln“ benutzt, was insbesondere die kleineren Gästen äußerst gut gefiel. Was sonst noch alles geboten war, steht in der Montagausgabe der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Gerhard Nesper.

Lesedauer: 25 Sekunden.

