„Woche der Mobilität“ beginnt in Gmünd mit der Fahrradsegnung

Wer mit dem Rad zur Arbeit oder zum Einkaufen in die Stadt fährt, entlastet das Klima; auch akustisch. Wer lieber den Bus nimmt, tut das auch – und aus diesem Grund hat man sich in Gmünd auf die Fahnen geschrieben, in der „Woche der Mobilität“ auch den ÖPNV in den Blickpunkt zu rücken.

Bürgermeister Dr. Joachim Bläse, zu dessen Ressort auch die Verkehrsfragen zählen, zeigte sich dankbar für die Initiativen des Gmünder Arbeitskreises Mobilität. „Diese Arbeit ist wichtig“, würdigte er das kritische Mitdenken der Bürgerinnen und Bürger. Bläse ist es ein großes Anliegen, ein Plädoyer für den ÖPNV zu halten.Dem pflichtete Thomas Kaiser als Sprecher des Arbeitskreises voll und ganz bei. Insbesondere durch die Vernetzung verschiedener Verkehrsmittel könne viel zur Verbesserung der Situation in den Innenstädten erreicht werden. Was ihm Rahmen der „Woche der Mobilität“ stattfindet, steht am. September in der Rems-​Zeitung.

