Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 16. September 2018 Sonntag, 16. September 2018

Dirndl-​Wettbewerb bei der Herliköfer Wies’n

Galerie (7 Bilder)

Fotos: Gerhard Nesper

Was vor Jahren mit einem Fest zur Finanzierung des Verkaufsstandes begann, ist zwischenzeitlich Tradition und zu einem festen Bestandteil der Herliköfer Vereine geworden: die „Herliköfer Wies’n“.

Am Samstag begann der Unterhaltungsabend mit Tomy Schalala, der Mann für die non-​stop-​Party, der sich jährlich auch auf dem Cannstatter Wasen und dem Stuttgarter Frühlingsfest präsentiert. Mit seinen riesigen Repertoire und eigenen Interpretationen begeisterte der das Publikum, auf das der Funke sofort übersprang. Der Höhepunkt des Abends war ohne Zweifel auch in diesem Jahr der Dirndl– und Lederhosen-​Wettbewerb, der bei den zahlreichen Gästen und Besuchern wieder einmal für Spaß und gute Unterhaltung sorgte.Wer die Wettbewerbe gewann und was sonst noch geboten war, steht in der Montagausgabe der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Gerhard Nesper.

Lesedauer: 29 Sekunden.

