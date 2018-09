Sport | Sonntag, 16. September 2018 Sonntag, 16. September 2018

Normannia Gmünd: Plötzlich ist Toni Suddoth da

Da haben die mitgereisten Fans von Normannia Gmünd nicht schlecht gestaunt, als Trainer Holger Traub in der 59 . Minute plötzlich Toni Suddoth für Alexander Iatan eingewechselt hat. Das Sprunggelenk ist eigentlich noch nicht ausgeheilt, Schmerzen sind noch da.

Zumal die Personaldecke wieder etwas dünn geworden ist nach dem neuerlichen Muskelfaserriss von Daniel Serejo und der noch zwei Wochen andauernden Rotsperre von Simon Fröhlich. Suddoth könnte nun einer derjenigen werden, die das Team wieder beleben. Suddoth: „Es geht weiter, es muss weiter gehen. Wir richten uns an der zweiten Halbzeit auf.“





„Er hat die Woche am Mannschaftstraining teilgenommen. Als Alex ein bisschen geschwommen ist, haben wir ihn einfach gebracht“, sagt Traub. Und der Neuzugang, der sich im Pokal bei der TSG Hofherrnweiler-​Unterrombach II verletzt hatte und seitdem fehlte, hat in dieser gut halben Stunde überzeugen können, das konnte man gut erkennen. „Ich bin noch nicht so weit, das ist richtig. Aber ich muss jetzt, es geht nicht anders. Es zwickt noch, aber da muss ich jetzt durch“, sagte Suddoth selbst zu seinem persönlichen Empfinden im Sprunggelenk.Holger Traub erklärt auch, warum er selbst einen nicht ganz fitten Suddoth eingewechselt hat. „Seine Mentalität gepaart mit seiner Qualität ist enorm. Er war im Sommer einer meiner Wunschspieler. Für die Startelf ist es definitiv noch zu früh gewesen, aber in dieser halben Stunde hat er absolut geliefert. Das war schön zu sehen“, so Traub.

