Radfahrer übersieht Mercedes

Am Samstag gegen 15 . 50 Uhr übersah ein 81 jähriger Radfahrer zwischen Lindach und Brainkofen einen Pkw beim Einfahren in die Landesstraße 1156 . Der Radfahrer wurde durch die Kollision verletzt und ins Krankenhaus verbracht.

An seinem Herrenrad entstand ein Schaden in Höhe vonEuro. Am Mercedes der vorfahrtsberechtigtenjährigen Geschädigten entstand ein Schaden in Höhe von ca.Euro.

