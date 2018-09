Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 16. September 2018 Sonntag, 16. September 2018

Woche der Mobilität: Eröffnung mit Fahrradsegnung

Mit einer außergewöhnlichen Veranstaltung ist am Sonntagmorgen die Europäische Woche der Mobilität in Schwäbisch Gmünd eröffnet worden.

Der Arbeitskreis Mobilität hatte auf dem Münsterplatz zu einer Fahhradsegnung eingeladen, die von Dekan und Münsterpfarrer Robert Kloker zelebriert wurde. Auch Oberbürgermeister Richard Arnold war dabei, der dem Arbeitskreis für sein Engagement dankte. Grundsätzliche Gedanken zur Fahrradweg-​Planung in Schwäbisch Gmünd wurden bei dieser Gelegenheit ausgetauscht. Mehr dazu am Montag in Rems-​Zeitung.

