Sport | Montag, 17. September 2018 Montag, 17. September 2018

Achtelfinale im Bezirkspokal ist ausgelost

Galerie (1 Bild)

Foto: Kessler

Gute Stimmung und ein reibungsloser Ablauf. In den Räumen der AOK Ostwürttemberg in Aalen sind am Montagabend die Achtelfinalpartien im Bezirkspokal ausgelost worden. Unter anderem trifft der TV Lindach auf den FC Durlangen.

Es war zweifellos eine Auslosung an ungewohntem Ort. Denn erstmalig fand diese in den Räumen des neuen Namenssponsors statt. „Sie kennen die Auslosung wohl eher aus ihren Vereinsgaststätten. Aber keine Sorge, es gibt hier auch Verpflegung“, sagte ein bestens gelaunter Gastgeber Josef Bühler, Geschäftsführer der AOK Ostwürttemberg.Von denMannschaften haben acht einen Vertreter nach Aalen entsandt. „Ein guter Schnitt“, findet der neue Bezirksspielleiter Roland Wagner. Sein Vorgänger Helmut Vogel ließ es sich nicht nehmen, auch diese Auslosung gemeinsam mit Losfee Bühler über die Bühne zu bringen. „So Josef, dann ziehen wir wieder mal ein paar Überraschungen raus“, sagte Vogel. Mit viel Witz und gewohnt genau ging die anschließende Auslosung über die Bühne. Wenn auch ohne neue Technik. „Es fehlt ein Zwischenstück zum Laptop“, scherzte Vogel und griff zur altbewährten Auslosungstafel.Folgende Partien werden demnach am Mittwoch,. Oktober, umUhr ausgetragen: Sportfreunde Dorfmerkingen II – SSV Aalen, Unterkochen – Heuchlingen, Nattheim II – Sportfreunde Lorch, Lindach – Durlangen, Pfahlheim – Waldhausen, FC Bargau II – TSG Hofherrnweiler II, TV Straßdorf – SV Neresheim, TSG Schnaitheim – Gerstetten.Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom. September.

Veröffentlicht von Alex Vogt.

Lesedauer: 57 Sekunden.

