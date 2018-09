Blaulicht | Montag, 17. September 2018 Montag, 17. September 2018

Motorradfahrer tödlich verletzt

Am Sonntagabend verunglückte ein Motorradfahrer auf der L 1073 bei Neuler tödlich. Der 35 -​Jährige befuhr gegen 22 . 10 Uhr mit seiner Ducati die Strecke von Ellwangen in Richtung Adelmannsfelden. Etwa auf Höhe des Parkplatzes Hirtenviehweide kam er am Ende der Gefällstrecke in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab.

Der Motorradfahrer geriet dabei in den dortigen Graben, stürzte und prallte schließlich gegen einen Baum. Er zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass er an der Unfallstelle verstarb und der Notarzt nur noch den Tod feststellen konnte. Der Schaden an seiner Ducati wird aufEuro beziffert.

