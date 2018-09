Ostalb | Dienstag, 18. September 2018 Dienstag, 18. September 2018

Mutlangen: Quartierskonzept für das Schulviertel kommt

Galerie (1 Bild)

Foto: Heino Schütte

Der Mutlanger Gemeinderat hat am Dienstagabend grünes Licht für ein sogenanntes Integriertes energetisches Quartierskonzept für das große Schulviertel (Bild) im Süden der Gemeinde gegeben.

Ganzheitlich , sprich bautechnisch und pädagogisch, sollen hierbei der Sanierungsbedarf und Herausforderungen der Zukunft unter die Lupe genommen werden. Dies in enger Abstimmung mit den Schulen und auch mit den Anwohnern. Es geht auch um Fragen des Verkehrs und des Klimaschutzes. Das Ganze soll in einen Masterplan münden, um der Gemeinde Orientierung und Hilfestellung zu geben, welche Investionsaufgaben in den nächsten Jahren in diesem Schulquartier zu meistern sind.

Veröffentlicht von Heino Schütte.

Lesedauer: 23 Sekunden.

