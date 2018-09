Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 18. September 2018 Dienstag, 18. September 2018

Pendeln mit dem Elektroauto

Von Mittwoch an befasst sich die Redaktion der Rems-​Zeitung mehrere Wochen lang mit dem Schwerpunkthema Mobilität. Der Auftakt ist ein Erfahrungsbericht: Jeden Tag zur Arbeit und wieder zurück – das Elektroauto für Berufspendler.

„Eine der besten Entscheidungen, die ich im vergangenen Jahr getroffen habe“, freut sich Anette Hermann. Seit Februar fährt sie statt Diesel ein vollelektrisches Auto. RundKilometer pendelt sie damit täglich von Mutlangen zu ihrem Arbeitgeber in Stuttgart, pro Jahr knappkm. Welche Erfahrungen sie bisher gemacht hat, berichtet sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.

