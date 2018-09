Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 18. September 2018 Dienstag, 18. September 2018

Remstal-​Gartenschau: Starker Schulterschluss zwischen Gmünd und Schorndorf

Die beiden Oberbürgermeister Richard Arnold und Matthias Klopfer überraschten am Dienstag bei einem Pressegespräch im Schorndorfer Rathaus mit einem besonders auffallenden und kräftigen Schulterschluss zwischen ihren beiden Städten im Rahmen der Remstal-​Gartenschau.

„Schorndorf und Schwäbisch Gmünd. Einfach gut und doppelt besser.“ So war auch druckfrisches Werbematerial überschrieben, das die „Erlebnisgärten“ der beiden Städte in einen besonderen Blickpunkt hervorhebt. Fast schon als eine Art Gartenschau-​Zwillinge oder auch verbrüderte Partnerstädte präsentieren sich nun die beiden Städte mit ihren insgesamt rundEinwohnern innerhalb der Gemeinschaft derteilnehmenden Kommunen. Als Unterscheidungsmerkmal der beiden Städte wird im Prospektmaterial immerhin beschrieben: „Unendlich erfinderisch in Schorndorf“ und „Unendlich glücklich in Schwäbisch Gmünd“. Im Pressegespräch wurde erklärt, dass die geplanten Erlebnisgärten stark verbinden und sogar planerisch miteinander verwandt sind.

