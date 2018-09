Sport | Dienstag, 18. September 2018 Dienstag, 18. September 2018

Tennis-​Stadtmeisterschaften: Kohler setzt sich gegen Sonnentag durch

Am vergangenen Wochenende haben auf der Tennisanlage des Tennisverein Schwäbisch Gmünd im Schießtal die zweiten Tennis-​Stadtmeisterschaften um den „Einhorn-​Cup“ stattgefunden.

Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr lockte das Turnier bei seiner zweiten Auflage in diesem Jahr knapp doppelt so viele Teilnehmer wie im Vorjahr nach Schwäbisch Gmünd. Die insgesamtTeilnehmer kamen aus der ganzen Region, auch von den großen und bekannten Stuttgarter Clubs Weissenhof und Waldau waren Spielerinnen dabei.In insgesamt fünf Konkurrenzen wurde gespielt. Gestartet wurde am Freitag mit den ersten Matches der Herren. Bei herrlichem Wetter ging es am Samstagmorgen weiter in den Konkurrenzen der Herren A, Herren B, Herren, Herrenund – darauf ist der Verein besonders stolz – zum ersten Mal auch bei den Damen.Bis auf die Konkurrenz der Herren, die im Gruppenmodus ausgetragen wurde, wurde das Turnier im K.o.-Modus gespielt – wer verlor, schied aus. Aber auch hier hat sich der Verein etwas einfallen lassen und bot eine Nebenrunde an. Diese wurde dann auch bei den Herren B ausgespielt. Der Finaltag am Sonntag begann mit den ersten Halbfinals, worauf die Finalspiele folgten. Auch der dritte Turniertag lieferte den Zuschauern spannende und hochklassige Matches bei herrlichem Sonnenschein.Der Tennisverein Schwäbisch Gmünd konnte sich gleich über drei Finalteilnahmen freuen. Im Endspiel der Herren A standen sich Paul Sonnentag vom TV Gmünd (auf unserem Bild) und Daniel Kohler vom TV Neuler gegenüber. Sie lieferten sich ein tolles Match, das Kohler erst im dritten Satz in einem spannenden Match-​Tie-​Break für sich entscheiden konnte. Er darf sich Gmünder Stadtmeisternennen.Wer sich in den anderen Konkurrenzen durchgesetzt hat, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom. September.

Veröffentlicht von Alex Vogt.

Lesedauer: 69 Sekunden.

