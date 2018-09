Blaulicht | Dienstag, 18. September 2018 Dienstag, 18. September 2018

Vor Polizei geflüchtet

Am Montagabend bemerkten Beamte der Polizeihundeführerstaffel des Polizeipräsidiums Aalen im Rombachtunnel in Aalen gegen 23 . 45 Uhr einen Mercedes-​Sprinter, der auffällig über die Fahrbahn pendelte.

Um den Fahrer einer Kontrolle zu unterziehen, wurden am Streifenwagen das Blaulicht und die optische Halteaufforderung eingeschaltet. Der Fahrer reagierte hierauf nicht, sondern fuhr auf der Bin Richtung Westhausen, wobei das Fahrzeug immer wieder nach rechts in den Grünstreifen, bzw. nach links auf die Gegenfahrbahn kam und an der Einmündung Oberalfingen zudem eine rote Ampel missachtete.Der Sprinter fuhr anschließend in Westerhofen in den Pappelweg ein. Da es sich hierbei um eine Sackgasse handelt, war der Fahrer gezwungen, das Fahrzeug anzuhalten. Aus dem Pkw flüchteten nun zwei Personen in ein nahegelegenes Waldstück. Im Rahmen der folgenden Fahndung, an der auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, konnte der-​jährige Fahrer in einem Gartengrundstück in Reichenbach angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Wie sich herausstellte, ist der junge Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Er hatte das Fahrzeug, bei dem es sich um ein Firmenfahrzeug aus dem Ostalbkreis handelt, wohl ohne Wissen des Firmeninhabers in Gebrauch genommen. Weitere mögliche Hintergründe für die Flucht sind derzeit nicht bekannt, die Ermittlungen werden aber auch diesbezüglich fortgeführt.

