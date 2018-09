Ostalb | Mittwoch, 19. September 2018 Mittwoch, 19. September 2018

Hundesportverein Eschach sucht dringen einen neuen Übungsplatz

Der Zulauf zum Hundesportverein in Eschach ist sehr groß. Viele Mitglieder scheuen auch eine weitere Anfahrt zum Trainingsplatz nicht. Allerdings plagt den Verein eine ganz große Sorge: Weil das Gelände in Eschach ein Baugebiet werden soll, sind die Tage dort gezählt. Eine Wiese in Untergröningen wäre für den Verein ein ideales Domizil.

Nach langer Suche glaubte sich der Verein schon am Ziel, als das ehemalige Areal vom „Pferde Willi“, beim Buchhof, in den Fokus rückte. Ob sich dort der Wunsch der Hundefreunde erfüllen lässt, ist allerdings mit einem Fragezeichen behaftet. Warum dies so ist, erfahren die Leserinnen und Leser der Rems-​Zeitung in der Ausgabe vom. September.

