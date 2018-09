Blaulicht | Mittwoch, 19. September 2018 Mittwoch, 19. September 2018

Jugendfeuerwehr Heubach: Vorfreude auf starkes Jubiläumswochende

Foto: hs

Bei der Jugendfeuerwehr in Heubach laufen die Vorbereitungen auf ein Jubiläumswochende mit einem starken Programm auf Hochtouren. Am 29 ./ 30 .September wird das 30 -​jährige Bestehen der Nachwuchstrruppe gefeiert.

Am Samstag gibt es eine „Flashover-​Party“, am Sonntag jede Menge Information und Aktion rund um das Heubacher Feuerwehrhaus. Attraktion schon jetzt: Unterm Rosenstein gibt’s ein spezielles „Floriansbrot“ und eine „Florianswurst“. Bürgerschaft und örtliche Firme zeigen viel Respekt vor der Jugendarbeit und dem ehrenamtlichen Engagement der Feuerwehr allgemein. Mehr zum anstehenden Jubiläum und zur Geschichte der Heubacher Jugendfeuerwehr am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.

