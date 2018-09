Sport | Mittwoch, 19. September 2018 Mittwoch, 19. September 2018

Klarer 3 : 0 -Derbysieg der SG Bettringen in Heuchlingen

Das Bezirksliga-​Derby zwischen dem TV Heuchlingen und der SG Bettringen ist dann am Ende doch eine klare Angelegenheit zu Gunsten der Gäste gewesen: Nach einer torlosen ersten Hälfte haben sich die Bettringer noch mit 3 : 0 durchgesetzt und den zweiten Tabellenplatz übernommen.

Die erstenMinuten im Duell zwischen dem Aufsteiger aus der Kreisliga A und dem Absteiger aus der Landesliga verliefen noch recht ausgeglichen. Der TV Heuchlingen konnte gut dagegenhalten, wenn auch nach vorne nicht viel ging. Doch auch auf der anderen Seite gab es nur wenige nennenswerte Bettringer Chancen, weshalb die Nullnummer zur Pause in Ordnung ging.Im zweiten Durchgang konnte der Gast dann zusehends den Druck erhöhen und profitierte nach einer knappen Stunde beim von Tim Adam (.) erzielten Führungstreffer von einem gegnerischen Abwehrfehler. Heuchlingen versuchte danach, offener nach vorne zu spielen, wodurch sich der SGB zusätzliche Räume boten. Hinzu kam, dass bei den Hausherren in den letztenMinuten die Kräfte schwanden. So hatte die SG Bettringen keine Mühe mehr, die Führung auszubauen und den Deckel draufzumachen. Erst traf Lukas Hartmann mit einem direkt verwandelten Freistoß unter die Latte in der. Minute zumund dann setzte Manuel Seitz acht Minuten vor Schluss mit dem dritten Treffer den Schlusspunkt unter einen aufgrund der dominanten zweiten Halbzeit verdienten Auswärtssieg, der laut unseres Berichterstatters aber mindestens um ein Tor zu hoch ausgefallen ist. Kurz vor dem Abpfiff verpasste der TVH dann noch den Ehrentreffer, als der Bettringer Torhüter Manuel Ziesel einen Elfmeter parieren konnte.Mit nunPunkten aus sechs Spielen haben die Bettringer zumindest bis Sonntag nach Punkten auf den Tabellenführer TSG Nattheim aufschließen können und rangieren auf dem zweiten Platz. Der TV Heuchlingen () ist Siebter.TV Heuchlingen: Feil – Marcel Wöller (. Bähr), Kaminski, Jäkel, Bihlmaier, Waibel (. Müller), Neufeld (. Maier), Mario Wöller, Köhnlein, Häußler (. Schöttle), HeinrichSG Bettringen: Ziesel – Hartmann (. Stich), Gräßle, Rusche (. Bechthold), Seitz, Grübel (. Schweidler), Adam (. Cokkalender), Feil, Strobel, Wicker, Widmann

