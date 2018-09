Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 19. September 2018 Mittwoch, 19. September 2018

Mostauftakt mit dem Obst– und Gartenbauverein Waldstetten

Galerie (1 Bild)

Foto: Andreas Wegelin

Am Samstag, 22 . September, feiert die Mosterei Seiz in Straßdorf zusammen mit dem Obst– und Gartenbauverein Waldstetten den Auftakt der Mostsaison. Gleichzeitig wird das 60 -​jährige Jubiläum der Mosterei Seiz begangen. Es gibt von 10 bis 15 Uhr die beliebten, bekannten Fladen des Obst– und Gartenbauvereins, Rote Würste, Most und frischen Apfelsaft.

Gerne kann dann beim Mosten zugeschaut und der frische Saft probiert werden. Opas und Omas erleben gemeinsam mit ihren Enkeln nochmals das, was in ihrer Jugend zum Herbst gehört hat und was man heute nur selten direkt erleben kann​.In der Mosterei Seiz ist dies der Auftakt zu einer großen Veranstaltungsreihe zum. Geburtstag, die bis zum Juniandauert. Mehr lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Donnerstag,. September.

