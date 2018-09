Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 19. September 2018 Mittwoch, 19. September 2018

Neue Küche für Ganztagesbetreuung in der Klösterleschule

Galerie (2 Bilder)

Fotos: esc

Der Gmünder Gemeinderat begann seine Sitzung am Mittwoch mit einem Fußmarsch zur Klösterleschule. Dort besichtigte er die Ergebnisse seiner Arbeit. Für die Ganztagesbetreuung wurden jetzt eine neue Mensa mit hochmoderner Küche eingerichtet.

340

2003

90

Die Klösterleschule ist mit rundSchülerinnen und Schülern die größte Innenstadt-​Grundschule. Bereits seitbietet die Schule eine Ganztagesbetreuung an. Anfangs in sehr beengten Räume, wie die Leiterin der Ganztagesbetreuung, Angelika Muschak berichtet: „Wir hatten rundKinder in einem Raum.“ Um so dankbarer sei sie der Stadtverwaltung und dem Gemeinderat, dass die Betreuung nun auf drei, in Kürze vier, Zimmer erweitert wurde.Was sich in der Küche getan hat, erfahren Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Edda Eschelbach.

Lesedauer: 28 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!