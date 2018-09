Sport | Mittwoch, 19. September 2018 Mittwoch, 19. September 2018

Trampolinturnen: TSB-​Duo qualifiziert sich für Jugend-​WM

Im zweiten von insgesamt drei Qualifikationswettkämpfen haben die beiden Trampolinturnerinnen Jana Zimmerhackel und Vanessa Imle vom TSB Gmünd die geforderten Werte geturnt und damit ihr Ticket für die Jugendweltmeisterschaften im russischen St. Petersburg lösen können.

Nun galt es, beim Qualifikationswettkampf in Bad Kreuznach die fehlenden Werte in der Pflicht zu erfüllen, so dass bei der letzten Quali im Rahmen der Deutschen Meisterschaften kein Qualifikationsdruck mehr aufkommt. Zudem war bei dieser zweiten JWM-​Qualifikation ein hohes Maß an Ausdauer und Beständigkeit gefragt, denn die Trampolinturner mussten hier nicht nur eine Pflicht– und zwei Kürübungen zeigen, sondern turnten zwei Pflicht– und drei Kürübungen. Vanessa Imle startete aufgrund ihres Alters als Erste der TSBlerinnen. Sie löste das Ticket bereits mit ihrer ersten Pflichtübung.



Im Juni fand schon der erste Qualifikationswettkampf im Rahmen der Gym City Open in Cottbus statt. Sowohl Jana Zimmerhackel () als auch Vanessa Imle () erfüllten hier bereits die Quali-​Norm in der Kürübung, die den Schwerpunkt auf die Haltung und Sprunghöhe legt. Allerdings vergaben beide die Chance, die geforderten Werte auch schon in der Pflicht zu erfüllen.Die-​jährige Vanessa Imle, die bei den Jugendeuropameisterschaften der Uim April in Baku bereits die beste deutsche Turnerin war, verpasste den Wert aufgrund einer kleinen Nachlässigkeit nur umPunkte. Insgesamt belegte sie am Ende als beste deutsche Turnerin den dritten Platz hinter einer Lettin und einer Turnerin aus Großbritannien.

