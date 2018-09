Blaulicht | Mittwoch, 19. September 2018 Mittwoch, 19. September 2018

Verfolgungsjagd: Geschädigte gesucht

Der Fahrer eines Pkw Audi wurde am Mittwochvormittag auf der Bundesstraße 29 auf Höhe Lorch-​Waldhausen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit gemessen. Einer Anhalteaufforderung der Polizei kam er nicht nach, weshalb er verfolgt wurde. Er beging dabei mehrere Verkehrsverstöße, wie fahren über Grünflächen und mehrere Rotlichtverstöße.

In Schwäbisch Gmünd konnte er sich zunächst der Polizei entziehen. Die parallel durchgeführten polizeilichen Ermittlungen führten zu einem möglichen Aufenthaltsort in Eschach, wo der-​jährige Sohn des Fahrzeughalters als wahrscheinlicher Fahrer des Audis angetroffen wurde. Im Zuge der weiteren Ermittlungen zum Grund für die Flucht vor der Polizei musste er sich einer Blutentnahme wegen des Verdachts des Drogenkonsums unterziehen. Zudem bittet die Polizei Verkehrsteilnehmer, die zwischen zehn Uhr und zwölf Uhr durch einen silberfarbenen Audi Aim Bereich Lorch/​Schwäbisch Gmünd/​Eschach gefährdet wurden, sich unter Telefon/​bei der Polizei in Schwäbisch Gmünd zu melden.

