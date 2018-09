Ostalb | Sonntag, 02. September 2018 Sonntag, 02. September 2018

Aalener Kinderklinik auf der Kippe?

In der Kinderklinik am Aalener Ostalb-​Klinikum herrscht Alarmstimmung. Dort geht die Angst um den Fortbestand der ganzen Einrichtung um.

Denn in diesem Herbst soll offenbar eine Entscheidung darüber fallen, wie viele Kinderklinik-​Standorte es unter dem Dach der Kliniken Ostalb künftigüberhaupt geben soll: zwei – in Aalen und Mutlangen – wie bisher oder nur noch einen. Mit der Frage, wo?Doch es soll nicht nur um eine Kinderklinik-​Entscheidung gehen: „Was wir künftig im Ostalbkreis ein-​, zwei– oder dreimal anbieten, das muss jetzt geklärt werden“, sagt Landrat Klaus Pavel. Quer durch alle medizinische Disziplinen der Kliniken Ostalb. Auf die Kinderkliniken in Aalen und Mutlangen geht die RZ vom. September ein.

Veröffentlicht von Reinhard Wagenblast.

Lesedauer: 28 Sekunden.

