Germania Bargau kantert sich mit 5:0 aus der Abstiegsregion

(fcb). In der Fußball-​Landesliga hat Germania Bargau einen Befreiungsschlag am Tabellenende gelandet. Wenn auch vielleicht etwas zu hoch hat sich die Mannschaft von Stefan Klotzbücher mit 5 : 0 ( 2 : 0 ) gegen den TV Echterdingen durchgesetzt.

Für Bargau kam diesmal einiges zusammen. Zum einen kamen wichtige Stützen der Mannschaft wieder zurück ins Team, zum anderen erwischte Antonios Chandolias, Echterdingens Schlussmann, einen ganz schwarzen Tag. Er war es auch, der den Torreigen für Bargau eröffnete. Nach einem Rückpass spielte er Christian Frey den Ball in die Füße, der dies dankend annahm und zur-Führung einnetzte (. Minute). Echterdingen wollte reagieren, ein Freistoß aus rundMetern rauschte aber knapp am Tor vorbei (.). Diesen ersten Offensivdrang der Gäste aber wieder jäh unterbrochen hat dann erneut Chandolias, der wieder per Rückpass angespielt wurde und der daraufhin wieder einen Fehlpass fabrizierte. Diesmal hieß der Nutznießer Tobias Klotzbücher, der per Lupfer aufstellte (.). Der Schlussmann wurde in der Halbzeit erlöst, Valantin Haug stand in der zweiten Hälfte zwischen den Pfosten.Echterdingen gibt nicht aufDoch auch dasbeeindruckte Echterdingen zunächst nicht. Über die linke Seite kam der Ball in die Mitte zu Philipp Widmayer, der aus elf Metern draufschoss. Der Ball flog drüber, touchierte aber noch die Latte (.). Kurz vor dem Pausenpfiff hatten aber auch die Gastgeber noch einmal zwei gute Gelegenheiten. Oliver Opel brachte den Ball von links gefährlich in die Mitte, wo Klotzbücher den Ball nur knapp am langen Pfosten verpasste (.).

