Ostalb | Donnerstag, 20. September 2018 Donnerstag, 20. September 2018

Demenz trifft meistens Hochbetagte

Foto: fotolia

Die AOK Ostwürttemberg legt anlässlich des Welt-​Alzheimertags am 21 . September Zahlen für die Region vor und richtet den Blick auf die pflegenden Angehörigen.

2

3

70

85

Viele Menschen haben Angst, an Demenz zu erkranken. Doch die Demenz trifft bisher nur wenige Menschen. Nach den vorgelegten Zahlen der AOK Ostwürttemberg sind im OstalbkreisProzent der AOK-​Versicherten wegen Demenz in ärztlicher Behandlung. Schaut man genauer hin, fällt auf, dass Demenz-​Erkrankungen erst bei Menschen abJahren stark zunehmen und abJahren und älter eine größere Zahl an Menschen betroffen sind. Zu weiteren Feststellungen und den Zahlen im Ostalbkreis berichtet die Rems-​Zeitung in der Donnerstagausgabe.

