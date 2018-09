Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 20. September 2018 Donnerstag, 20. September 2018

Festwochenende: 800 Jahre Bettringen

Galerie (1 Bild)

Foto: Heino Schütte

800 Jahre Bettringen — der größte Gmünder Stadtteil feiert dies mit einem Festwochenende am 22 . und 23 . September. Auftakt ist am Samstag, 22 . September, um 18 . 30 Uhr mit einem Festakt mit Stehempfang in der Uhlandhalle. Zum Rahmenprogramm gehören unter anderem Darbietungen des Musikvereins Bettringen und des Liederkranzes Bettringen, sportliche Darbietungen der SG Bettringen sowie ab 21 . 30 Uhr eine Party mit der Band „Sound Supply“.

23

13

35

21

Am Sonntag,. September, findet dann ein Festumzug und ein Bürgerfest statt. Der Festumzug startet umUhr mitGruppen. Start des Umzuges ist die Begegnungsstätte „Riedäcker“. Mehr über die Feierlichkeiten in Bettringen lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Freitag,. September.

Veröffentlicht von Marcus Menzel.

Lesedauer: 27 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!