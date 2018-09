Ostalb | Donnerstag, 20. September 2018 Donnerstag, 20. September 2018

Glockenweihe in Zimmerbach wird ein Fest für das ganze Dorf

Galerie (1 Bild)

Foto: gbr

Kirchenglocken überdauern die Jahrhunderte. Entsprechend ist die Weihe von drei neuen Glocken ein sehr bedeutendes Fest – ganz besonders in Zimmerbach, wo die Glockenzier auf Ideen von Kindern aus der Christoph-​von-​Schmid-​Schule basiert und deshalb weltweit einzigartig ist.

Welchen Stellenwert die Glockenweihe in der katholischen Kirche genießt, zeigt sich schon daran, dass Bischof Dr. Gebhard Fürst diese sakrale Handlung am Sonntag,. September, persönlich vollziehen und davor, abUhr, ein Pontifikalamt in der Zimmerbacher St.Cyriakus-Kirche zelebrieren wird. Warum dieses Fest etwas ganz Besonders für Durlangen wird und welche Gruppen den musikalischen Rahmen dafür schaffen, steht am. September in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Gerold Bauer.

Lesedauer: 26 Sekunden.

