Normannia Gmünd: Gegen Linx soll der Knoten platzen

Das 1 : 2 beim TSV Ilshofen ist die nächste vermeidbare Niederlage für den 1 . FC Normannia Gmünd gewesen. Die schwache erste Halbzeit hat man laut Trainer Holger Traub schnell abgehakt. Vielmehr geht es im Hinblick auf das Oberliga-​Heimspiel gegen den SV Linx darum, dort weiterzumachen, wo man in Ilshofen in der zweiten Hälfte aufgehört hat. Anstoß ist am Samstag um 14 Uhr.

Auch im siebten Anlauf konnte die Normannia nicht dreifach punkten. Im Gegensatz zur Vorsaison, als in Ilshofen der erste Saisonsieg gelang, ging man dort heuer leer aus. Letztlich war die-Halbzeithypothek zu hoch, mehr als dassprang in den zweitenMinuten trotz einer Leistungssteigerung nicht heraus. „In der zweiten Halbzeit war vieles gut“, hebt Holger Traub das Positive hervor. Den schwächeren ersten Durchgang habe man stattdessen schnell abgehakt. Es gehe lediglich darum, seine Lehren aus den Gegentreffern zu ziehen. „Wir sehen keine größeren Mängel“, hat Traub seiner Elf ansonsten nicht viel vorzuwerfen.Den Fokus richtet er viel lieber auf die in allen Belangen bessere zweite Halbzeit in Ilshofen. Die soll als zusätzlicher Motivationsschub für das Heimspiel gegen Linx dienen: „Da wollen wir unsere Motivation herausziehen, daran am Samstag anzuknüpfen.“ Im Training haben sich die Normannen vor allem auf die bisherige Ladehemmung konzentriert. Mit nur drei Treffern ist der schwächste Angriff der Liga in Gmünd zuhause. „Wir wollen mehr Tore schießen. Und zum Toreschießen gehört der Abschluss und das Herausspielen von Chancen dazu. Das stand diese Woche im Fokus“, so Traub. Wie der Normannia-​Trainer den SV Linx einschätzt, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom. September.

