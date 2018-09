Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 20. September 2018 Donnerstag, 20. September 2018

Schaukampf-​Truppe aus Gmünd interpretiert den Umgang mit historischen Waffen sehr modern

Galerie (1 Bild)

Foto: gbr

Ob „Star Wars“ oder die Helden aus den Marvel-​Comics: Für die Mitglieder der „Saber One Schaukampf Academy“ sind solche Animationen durchaus ein Vorbild. Denn die weitestgehend recht jungen Mitglieder lieben die „Action“ bei ihren Kampfdarstellungen und sind dabei Wanderer zwischen den Stilen.

100

20

Bei der großen Eröffnungsfeier der „World Martial Arts Games“, Ende August auf dem Johannisplatz, durfte sich die Gruppe erstmals mit ihrem besonderen Stil vor einem richtig großen Publikum präsentieren und dabei im Beifall baden. Und dies will was heißen – denn die Zuschauer waren fast zuProzent erfahrene Kampfsportler.Ideengeber und Kopf der Truppe ist Mark Wamsler. Was diese junge Truppe zu einen echten Highlight macht und wo man sie demnächst live erleben kann, steht am. September in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Gerold Bauer.

Lesedauer: 31 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!