Zu viele mit Handy am Steuer

Ganz abgesehen davon, dass es ganz ordentlich im Geldbeutel spürbar ist, kann es Menschenleben kosten. Und bei einer sehr hohen Dunkelziffer ist es nachweislich die Ursache bei fünf Prozent aller tödlichen Unfälle: das Handy am Steuer.

Um Verkehrsteilnehmer auf die Gefahren aufmerksam zu machen und sie für die Gefahrensituation zu sensibilisieren, waren am Donnerstag bundesweit mehrere Tausend Polizistinnen und Polizisten auf den Straßen, um gezielt derartige Verstöße auszumachen –Beamtinnen und Beamte allein in Baden-​Württemberg. Auch die Gmünder Polizei beteiligte mit Kontrollen am Sicherheitsaktionstag. Wie die Kontrollen am Gmünder ZOB abliefen, erfahren Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.

