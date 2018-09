Sport | Freitag, 21. September 2018 Freitag, 21. September 2018

Deutsche Meisterschaft: SV Straßdorf sahnt fünf Titel ab

Die Run-​Archery-​Abteilung des Schützenverein Straßdorf hat mit neun Athleten an den deutschen Meisterschaften in Dallgow-​Döberitz (Brandenburg) teilgenommen.

Die Wettkämpfe in der Altersklasse U/​Ubestritten Aylin Schäffauer (U/​w) und Jakob Lange (U/​m) für den SV Straßdorf. Hierbei erreichte Schäffauer bei ihrer ersten Teilnahme an deutschen Meisterschaften den guten fünften Platz. Jakob Lange konnte vollauf überzeugen und holte sich wie im Vorjahr den deutschen Meistertitel.In der weiblichen Ukam Katharina Pausch auf den ersten Platz und konnte somit ebenfalls ihren Titel verteidigen. Jana Richter, die zum ersten Mal für den SVS an den Start ging, präsentierte sich mit einer starken Laufleistung und sicherte sich den zweiten Platz.Zeitgleich lieferten sich Philipp Baur (U/​m) und Niklas Krause (U/​m) ein Kopf-​an-​Kopf-​Rennen, das Krause dank überragenden Schießleistungen für sich entscheiden konnte. Somit belegte Krause den ersten Platz und kam Baur als Zweiter ins Ziel.Franziska Pausch gelang in der Damenklasse eine neue persönliche Bestleistung. Sie lief auf den fünften Platz. Gerrit Dickmeiß überzeugte in der Altersklasse Utraditionell. Bei seiner zweiten DM-​Teilnahme verbesserte er sich im Vergleich zum vierten Platz aus dem Vorjahr und schaffte es als neuer deutscher Meister auf das oberste Podest.Im Herrenlauf hatte Valentin Frey nicht so viel Glück. Gegen die starke Konkurrenz aus dem Nationalteam belegte er am Ende den neunten Rang. Wie sich der SV Straßdorf in den Staffelwettbewerben geschlagen hat, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom. September.

