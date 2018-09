Schwäbisch Gmünd | Freitag, 21. September 2018 Freitag, 21. September 2018

Gmünd: Forum Elektromobilität

Am Dienstag, 25 . September, findet um 17 . 30 Uhr das sechste Gmünder Forum Elektromobilität im Congress-​Centrum Stadtgarten in Schwäbisch Gmünd, statt. Das Interesse zum Thema „Elektromobilität“ nimmt weiter zu – und das nicht nur in Fachkreisen, sondern auch vermehrt in der Bürgerschaft.

„Mit dem sechsten Gmünder Forum Elektromobilität bieten wir eine hervorragende Plattform für einen Dialog unter Interessierten und Experten.“, sagte Michael Schlichenmaier, Klimaschutzbeauftragter der Stadt Schwäbisch Gmünd. In diesem Jahr übernimmt der baden-​württembergische Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) die Schirmherrschaft über die Veranstaltung, wird die Podiumsdiskussion mit einem kurzen Vortrag über die Ziele der Landesregierung eröffnen und anschließend selbst mitdiskutieren. Mehr über die Veranstaltung lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Samstag,. September.

