Schulbauernhof in Täferrot trägt auch im Hinblick auf die Schülerzahlen Früchte

Die Bäume auf der Streuobstwiese des Schulbauernhofs in Täferrot tragen reichlich Früchte. Schon beim Schütteln der Äste und beim Aufsammeln der Äpfel freuen sich die Kinder auf den frisch gepressen Saft. Säen, pflanzen, ernten sowie die Versorgung der Tiere prägen den Schulalltag. Und dieses Konzept kommt auch bei auswärtigen Eltern sehr gut an.

Warum ihre Augen so strahlen, wenn sie vom Erfolg des Schulbauernhofs erzählt? „Weil ich die glücklichste Lehrerin der Welt bin!“, sagt Nina Dolderer über ihre Arbeitsbedingungen in Täferrot. Dass der Täferroter Schulbauernhof zum Erhalt der Dorfschule maßgeblich beiträgt, belegen die Zahlen. Die Rems-​Zeitung besuchte die Kinder bei der Ernte und beim Versorgen der Tiere und berichtet darüber in der Ausgabe vom. September.

