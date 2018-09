Sport | Freitag, 21. September 2018 Freitag, 21. September 2018

TSB Gmünd möchte seine weiße Weste wahren

Mit zwei Siegen aus zwei Spielen ist der TSB Gmünd erfolgreich in die neue Saison gestartet. Dieser erfreuliche Auftakt soll mit einem Heimsieg am Samstag, 19 . 30 Uhr, gegen die SG Hegensberg-​Liebersbronn fortgesetzt werden. Die SG hat jeweils einmal gewonnen und verloren und laut TSB-​Trainer Stefan Klaus zuletzt ein Ausrufezeichen gesetzt.

Wie schon bei der Saisonpremiere gegen Hohenems ließen die Handballer des TSB Gmünd auch am Samstag bei der HSG Ostfildern nurGegentreffer zu, woran sich unschwer erkennen lässt, dass die Abwehr das bisherige Prunkstück ist. „In der Offensive war etwas Sand im Getriebe, aber durch eine gute Abwehrleistung hat es gereicht“, bestätigt Stefan Klaus, dass eine stabile Defensive auch beim-Erfolg im ersten Auswärtsspiel der entscheidende Faktor war. „Das war vernünftig, den Gegner beiToren zu halten. Wir waren immer vorne, haben die Führung behauptet und in der zweiten Halbzeit dann ausbauen können“, fällt der Rückblick des TSB-​Trainers positiv aus. Man habe dann doch über die gesamtenMinuten die bessere Mannschaft gestellt und verdient gewonnen. Und das, obwohl Ostfildern wie erwartet ein anderes Kaliber darstellte als der andere Aufsteiger eine Woche zuvor: „Das war eine schwere erste Auswärtshürde, Ostfildern war mit Sicherheit eine Klasse stärker als Hohenems, aber noch nicht am Limit. Die werden ihre Punkte holen.“Seine eigene Mannschaft sieht Stefan Klaus ebenfalls noch nicht am Limit angelangt: „Wir sind in der Abwehr schon einen guten Schritt vorangekommen und haben Stabilität reingekriegt. Aber im Positionsspiel müssen wir noch stabiler werden und im Angriff brauchen wir noch mehr Geduld.“Den ausführlichen Vorbericht lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom. September.

