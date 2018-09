Ostalb | Freitag, 21. September 2018 Freitag, 21. September 2018

Waldstetten: 31 . Waldstetter Herbst

Galerie (1 Bild)

Foto: Ira Herkommer

Am Sonntag, 23 . September, findet zum 31 . Mal der „Waldstetter Herbst“ statt. Die Veranstaltung hat – wie gewohnt – von 12 bis 20 Uhr geöffnet, zwischen 13 und 18 Uhr haben die Geschäfte im Rahmen eines verkaufsoffenen Sonntags geöffnet.

Eröffnung des Waldstetter Herbstes ist umUhr auf der Bühne beim Fotostudio Schnappschuß mit dem Spielmanns– und Fanfarenzug der Freiwilligen Feuerwehr Waldstetten. Bereits umUhr startet der Frühschoppen am Stand des Schwäbischen Albvereins mit der Gitarren– und Singgruppe. Mehr über den Waldstetter Herbstlesen Sie in der Rems-​Zeitung am Samstag,. September.

