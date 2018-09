Schwäbisch Gmünd | Samstag, 22. September 2018 Samstag, 22. September 2018

Marginalien: Pro und Contra

Seit Wochen beschäftigt man sich in Gmünd mit zwei Themen: Zeiselberg und Hallenbad. Manche Auswärtige können das schon nicht mehr lesen und hören, zumal sich die Argumente der Befürworter und der Gegner ständig wiederholen. Ein Teufelskreis?

Zweifellos sind beides bedeutende und richtungsweisende Themen in Gmünd. Irgendwann fallen dazu auch die Entscheidungen, möglicherweise sogar durch die Bevölkerung in Form einer Abstimmung. Das fatale an beiden Themen ist, dass sich die Parteien gegenseitig vorwerfen, mit falschen Zahlen zu argumentieren. Unsere „Marginalien“ am Samstag bringen das „Bauchgefühl“ ins Gespräch.

Veröffentlicht von Heinz Strohmaier.

