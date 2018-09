Ostalb | Samstag, 22. September 2018 Samstag, 22. September 2018

Mögglinger Kinderbetreuung: Wohnung wird zur Krippe

Im Juli hatte der Mögglinger Gemeinderat beschlossen, in Zusammenarbeit mit dem Verein Pate eine Kindertageseinrichtung nach dem Modell TigeR einzurichten. Angemietet wurde hierfür nun eine Wohnung in der Schulstraße.

Erst diese Woche hat das Statistische Landesamt in Stuttgart die zweithöchste Geburtenrate seit mehr alsJahren verkündet – demnach hat in Baden-​Württemberg jede Frau im vergangenen Jahr im SchnittKinder bekommen.Auch die Mögglinger scheinen keine Ausnahme zu bilden. Dass die Geburtenrate hier erfreulich hoch ist, zeigte sich auch bei der Gemeinderatssitzung am Freitag, bei der Bürgermeister Adrian Schlenker ebenso wie drei Gemeinderäte zur Geburt ihrer Kinder beglückwünscht wurden. Sehr gut passte hierzu auch der Tagesordnungspunkt, der sich mit der Kinderbetreuung in der Kommune beschäftigte. Zum wiederholten Male ging es um die Einrichtung der TigeR-​Gruppe. Bürgermeister Schlenker erläuterte nochmals die Optionen, die zur Wahl standen und erklärte, dass sich die Anmietung des Gebäudes im Gollenhofweg in der Zwischenzeit zerschlagen habe, da die Eigentümer das Gebäude verkaufen wollen. Schlenker äußerte sich erfreut über die Alternative – die Wohnung in der Schulstraße; „sie liegt zentral am Marktplatz“. Wie viel die Miete kostet, was alles umgebaut werden muss und welche finanziellen Ausgaben die Gemeindräte eher skeptisch sehen, das steht am Samstag in der Rems-​Zeitung.

