Schwäbisch Gmünd | Samstag, 22. September 2018 Samstag, 22. September 2018

Sechzig Jahre Mosterei Seiz in Straßdorf

Galerie (8 Bilder)

Fotos: Gerhard Nesper

Auf 60 Jahre Mosterei kann in diesen Monaten die Familie Seiz zurückblicken, denn bereits 1958 wurde dort zum ersten Mal gemostet.

3

15

Zum Jubiläumsauftakt am Samstag hatte sich das Team um Alexander und Andrea Seiz einiges einfallen lassen. Die Mostpresse und die Abfüllanlage liefen auf Hochtouren und frischer Apfelsaft wurde in-​Liter-​Plastikbeutel abgefüllt. Der Verein „Hilfe für Togo e.V.“ um ihren Vorsitzenden Anton Weber hatte bei der Fa. Rink in Amtzell eine nagelneue Obstpresse erworben, die mit dem nächsten Container im Oktober nach Togo überführt wird. Um die Funktion der Presse kennenzulernen und die dortige vom Verein gegründete Genossenschaft, bestehend auseinheimischen Frauen, einweisen zu können, wurde mit dem Gerät zum ersten Mal „probegemostet“. Ein ausführlicher Bericht über das Jubiläum steht in der Montagausgabe der Remszeitung.

Veröffentlicht von Gerhard Nesper.

Lesedauer: 32 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!